現地３月28日にスコットランドの聖地ハムデン・パークで開催される国際親善試合で、日本代表とスコットランド代表が対戦する。スコットランドは超劇的勝利で28年ぶりのワールドカップ出場を決めた、11月のデンマーク戦以来の試合ということもあり、国内で今回の一戦への関心が高まっている。各現地メディアで日本戦の情報が報じられるなか、英公共放送『BBC』は「勢いに乗る日本、クラーク率いるスコットランドに特別な試練