タレントの井上咲楽（26）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気先輩タレントたちとの「年に何回か行くご飯」を報告した。「平子さんとコリンさんと、3人でごはん！年に何回か行くご飯！」とつづり、「アルコ＆ピース」の平子祐希、小倉優子とのプライベートショットを公開した。「いつもパイセン2人にいろんなことを聞いてもらっているし、いろんな話をしてくれます！お二人ともお忙しい中、二軒目に行けたの嬉しかった