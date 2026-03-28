タレントの井上咲楽（26）が27日、自身のインスタグラムを更新。人気先輩タレントたちとの「年に何回か行くご飯」を報告した。

「平子さんとコリンさんと、3人でごはん！年に何回か行くご飯！」とつづり、「アルコ＆ピース」の平子祐希、小倉優子とのプライベートショットを公開した。

「いつもパイセン2人にいろんなことを聞いてもらっているし、いろんな話をしてくれます！お二人ともお忙しい中、二軒目に行けたの嬉しかったな〜」とつづった。

「フィナンシェを買いに行こうとなって、私が運転しますから、私の車で行きましょうと言ったら、平子さんにいやダメだ！俺が運転する！と言われました！笑」とやりとりを披露した。

「わたしなんかよりずーっと長く仕事しているのに、同じ目線で話してくださるおふたり、ほんとに優しいです。フィナンシェ買いに行きましょうね」とした。

この投稿に、ファンからは「大好きなメンバーです」「3人とも好きです。楽しそうな食事会！！！」「かわいい」「めっちゃ楽しそう」「このメンバー大好き」「ほろ酔い姿も凄く素敵」などのコメントが寄せられている。