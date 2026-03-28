【SPA!デジタル写真集 三田悠貴「はみ出す天然系Gカップ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 三田悠貴『はみ出す天然系Gカップ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、グラビアアイドル・三田悠貴さんの写真集。祖父のお下がりの軽トラで全国行脚をし、その様子を「歩道・車道バラエティ 道との遭遇」(CBC テレビ)、及