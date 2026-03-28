自販機に想いを込めてデザインを施せばこんなに魅力的になる――。そう感じさせるコカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）のオリジナルラッピング自販機が3月25日、中野区役所（東京都中野区）の屋内イベントスペース「ナカノバ」でお披露目された。オリジナルラッピングのデザインを手掛けたのはタレントの中川翔子さん。同自販機の設置目的は、2024年10月にCCBJIと中野区が締結した「文化芸術振興に向けた連携協定」に基