在マレーシア日本国大使館は、詐欺や闇バイトへの注意を促す特設ページ「私は騙されない＠マレーシア」をウェブサイトで公開した。これまでにも在留邦人や法人旅行者に対し、詐欺被害に関する注意喚起を行ってきたものの、昨今、詐欺被害に関する相談や報告が増加傾向にあるという。「海外で高額収入」、「儲かる仕事」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、「海外旅行に出かけて小遣い稼ぎができる」といった安易な気持