人気SFサスペンスドラマ「X-ファイル」のリブート版で、主人公ふたりを演じる俳優が決定した。『TENET テネット』（2020）『イエスタデイ』（2019）のヒメーシュ・パテルが主演のひとりとして出演する。米などが報じた。 オリジナル版「X-ファイル」はFBI捜査官のモルダー（デイヴィッド・ドゥカヴニー）とスカリー（ジリアン・アンダーソン）が超常現象にまつわる事件を追うドラマで、全11