中村俊輔とティアニーが再会スコットランド1部セルティックで大活躍し、スコットランド最大のクラブの英雄となっている元日本代表MF中村俊輔氏は、グラスゴーで3月28日に行われる日本代表とスコットランドの親善試合を解説するため、現地入りしている。試合前日にはスコットランドの公式練習を取材し、その際には中村氏がセルティックで活躍していた当時、下部組織でプレーしていた子供との感動的な再会があった。当時、セルテ