中村俊輔とティアニーが再会

スコットランド1部セルティックで大活躍し、スコットランド最大のクラブの英雄となっている元日本代表MF中村俊輔氏は、グラスゴーで3月28日に行われる日本代表とスコットランドの親善試合を解説するため、現地入りしている。

試合前日にはスコットランドの公式練習を取材し、その際には中村氏がセルティックで活躍していた当時、下部組織でプレーしていた子供との感動的な再会があった。

当時、セルティックの下部組織でプレーしていた子供というのは、スコットランド代表DFキーラン・ティアニーだ。同じ左利きの中村氏に憧れていたティアニーは、10歳の時に中村氏からスパイクを渡されている。そんな2人がスコットランドの地で、立場を変えて再会した様子を「U-NEXT」が「X」で公開した。

北中米ワールドカップ（W杯）ヨーロッパ予選のデンマーク戦で、後半ATに値千金の勝ち越しゴールを決めて4-2の勝利の立役者となったティアニーは、28年ぶりのW杯を戦うスコットランドでもキーマンとなっている。

2人の再会はSNS上でも話題となり、セルティックの公式日本語アカウントも「セルティックのレジェンドがティアニーと再会！」と反応。ファンからも「ティアニー良かったね」「素敵な再会」「これは激アツ再会すぎる」「感動の再会じゃないか！」「待ってたやつ！」「エモい」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）