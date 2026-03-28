元乃木坂46の二代目キャプテンでタレントの秋元真夏（32）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。水着でハワイのプールを満喫するオフショット写真＆動画を公開した。【写真】「美しすぎる」「安定に肌キレイでうらやましい」ハワイのプールを満喫する秋元真夏秋元は、レギュラーを務める情報バラエティ『よるのブランチ』（TBS系／毎週水曜後11：56〜）の5周年を記念したロケでハワイへ。「綺麗な景色も美味しいもの