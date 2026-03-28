【ニューヨーク共同】国際民間航空機関（ICAO、本部カナダ・モントリオール）は27日の理事会で、航空機事故調査に関する国際基準の強化案を採択した。発生現場の政府や軍などが加害当事者で「利益相反」となる場合の対応を規定。政治的な理由で政府主導の原因調査が中断したり、不十分な内容になったりすることを防ぐ狙い。2020年1月、イランでウクライナ航空機がイラン革命防衛隊の誤射で撃墜され、カナダ人多数を含む176人が