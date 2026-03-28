耳鼻科医・石井正則さんは、ある日突然、両腕が動かなくなった。「数日で治る」と言われたが3カ月経っても回復せず、腕は骨と皮だけに。先輩医師からは廃業を勧められた。児童書『宇宙飛行士を支える医師 "宇宙酔い"への挑戦』（金の星社）を上梓したジャーナリストの笹井恵里子さんは「絶望の中で石井さんを救ったのは、本人が最も抵抗を感じていた意外な方法だった」と打ち明けるーー。■両うでが突然動かなくなった2005年のある