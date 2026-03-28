フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が28日までに自身のインスタグラムを更新。高知名物を堪能した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「ロケまで少し時間があったので…高知名物アイスクリン」と題して投稿。「あっさりシャリシャリ、懐かしくて美味しくて、あっという間に完食してしまった！！」とアイスクリンを持った笑顔ショットを公開した。最後に「四国は初夏のような日差しで、嬉しかったです」と締めた。