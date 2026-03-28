日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナルに「おかしやうっちー」のポップアップストアを3月4日から5月31日まで期間限定でオープンしている。「おかしやうっちー」は、内山裕介氏が手掛ける東京・北参道のパティスリー。代表商品「水ちょこ」のほか、全国各地の食材を使ったフィナンシェやクッキーなど羽田空港限定商品を販売する。価格の一例は、「水ちょこ」が3,240円、「ご当地6種のクッキー詰め合わせ」が5,400円。いずれ