熊本県玉名市のくまもと県北病院に勤務していた和田孝浩医師（62）が、病院から諭旨解雇されたのは不当として地位確認などを求めた訴訟で、解雇を無効とした熊本地裁判決を巡り、病院は27日、組合議会の全員協議会で、控訴せず判決が確定したことを報告した。現在、未払い賃金の支払いと解雇当時の部署での復職に向けて協議中としている。自分の名義を無断使用して処方箋を偽造した同僚医師を、和田医師が刑事告発した行為につ