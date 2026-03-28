俳優・見上愛（２５）と上坂樹里（２０）がこのほど、都内でＷ主演のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（３０日スタート。総合・月〜金曜、前８・００）の合同取材会を開催。放送を直前に控え、作品の見どころを語った。明治時代の看護の世界に飛び込んだナース２人の物語で、主人公の一ノ瀬りん（見上）と大家直美（上坂）とバディーを組む２人は息の合った演技を見せると意気込む。撮影は半年が過ぎ、お互いの変化について見