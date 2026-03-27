フリーアナウンサー押阪忍さんの妻でタレントの栗原アヤ子さんが、２１日に死去していたことが２７日、分かった。所属事務所の公式ＨＰおよび長男のＤＪ、押阪雅彦が報告した。８５歳。葬儀は近親者のみで執り行ったという。事務所の代表取締役でもある雅彦名義の文書で「ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げますとともに謹んでお知らせ申し上げますなお葬儀は故人および遺族の意向により近親者のみで執り行いました誠