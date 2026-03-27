3月26日、俳優の杉野遥亮（ようすけ）が都内でおこなわれた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。突然のイメチェンを披露し、その姿が話題となっている。「『バーバリービューティ（Burberry Beauty）』が、新作フレグランス『バーバリーハーパルファム』の発売を記念したポップアップイベントでした。3月27日から4月12日までの開催に先駆け、杉野さんをはじめ、神尾楓珠さん、佐々木