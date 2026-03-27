3月26日、俳優の杉野遥亮（ようすけ）が都内でおこなわれた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席。突然のイメチェンを披露し、その姿が話題となっている。

「『バーバリー ビューティ（Burberry Beauty）』が、新作フレグランス『バーバリー ハー パルファム』の発売を記念したポップアップイベントでした。3月27日から4月12日までの開催に先駆け、杉野さんをはじめ、神尾楓珠さん、佐々木希さんなど豪華な俳優陣が登場し、春らしい桜色に彩られた会場で、商品をPRしました」（芸能プロ関係者）

杉野は、黒のシャツにベージュのスーツ姿で登場。バッサリと髪を切った“坊主頭”を披露した。杉野のイメチェンに会場は騒然となり、SNSでも拡散された。Xでは、ファンからのさまざまな声が並んだ。

《丸刈りもお似合いだね》

《こんな可愛い坊主が他に何処にいる？》

と、新たな髪型を好意的にとらえる声の一方で、

《坊主なってる、マッシュに戻して》

《びっくりするほど髪型似合ってない》

など、突然のイメチェンに困惑する声も。

前出の芸能プロ関係者によると、杉野の髪型の“イメチェン”は少し前から解禁されていたという。

「杉野さんがパーソナリティを務めるラジオ番組『杉野遥亮の青春エントリーシート』（文化放送）の公式Xでは、2月中旬から髪型を隠すように洋服をかぶる姿を公開していました。その後、2月27日に坊主頭を解禁し、ファンの間では衝撃が広がりました。

さらに、3月21日には番組の『リスナー感謝祭』と題したイベントが開催され、会場に駆けつけたファンとの交流も報告しています。一部のファンには、杉野さんの坊主頭がじわじわ広がっていたのです」

今回は、より多くのメディアに取り上げられたことで、広く知れわたったようだ。杉野はいま、俳優として邁進している最中だと、前出の芸能プロ関係者が語る。

「杉野さんは2015年の『第12回FINEBOYS専属モデルオーディション』でグランプリを受賞し、芸能界入りしました。2025年にデビュー10周年を迎え、7月期ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）や、10月公開の主演映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』に出演するなど、多忙を極めていました。2026年の活躍は、3月以降の出演情報がいま解禁されていません。今回の坊主頭は、役作りなどの予兆なのかもしれません」

11年めもまだ勢いが止まらない予感だ。