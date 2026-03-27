「広島−中日」（２７日、マツダスタジアム）人気アイドルＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平が始球式に登場した。名前が紹介されると、場内からは黄色い声援が沸き起こった。セットポジションからの投球はノーバウンドで坂倉のミットへ。ど真ん中にストライク投球を決め、爽やかな笑みを浮かべた。投球後は深く一礼し、マウンドを降りた。阿部は球団を通じ、「自分が投げる時に意識しようとしたことは全てできました。マツダスタ