日曜劇場『御上先生』やNHK夜ドラに出演し、その端正なルックスで審査員を圧倒した俳優のAOI（大谷碧空・19歳）が、合宿準備に追われるリアルな私生活を公開した。【映像】部屋着姿で…可愛すぎる19歳女優『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。総合11位にランクインし、審査員からも「ルックスが完璧」と称賛されるAOI。AOI