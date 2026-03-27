日曜劇場『御上先生』やNHK夜ドラに出演し、その端正なルックスで審査員を圧倒した俳優のAOI（大谷碧空・19歳）が、合宿準備に追われるリアルな私生活を公開した。

【映像】部屋着姿で…可愛すぎる19歳女優

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。

総合11位にランクインし、審査員からも「ルックスが完璧」と称賛されるAOI。AOIはもこもこのパジャマ姿でカメラの前に現れ「マジで荷物が多い」と苦笑いしながら作業を開始。もこもこのパジャマは母親とお揃いで5年間も大切に着続けていると言い、「なんでも『ギリギリで生きていたいから〜』って感じ」と、KAT-TUNの楽曲の歌詞を口ずさみながらおどける場面も見られた。

また、独特な感性が光るアイテムも紹介。必需品だというヘアバンドを次々とまとめ、俳優としての一面とは異なる、19歳の等身大でマイペースな素顔を披露する。

パッキング中、窓の外を気にしながら「朝にちゅんちゅん（鳥の声）って聞こえるといい。ちゅんちゅんからスタートして、かあかあ（カラスの声）で終わりたい」と独特の言語センスで語ったAOI。最終的には顔をカメラに近づけ「かあかあは聞けなかった」としながらも、早起きで冴え渡った表情を見せ、「山梨、頑張りましょう！」と合宿への意気込みを元気いっぱいに語っていた。