8年越しの新茶をつむぐ「界 遠州」内には、この地域の伝統工芸品「遠州綿紬（えんしゅうめんつむぎ）」から名付けられた「つむぎ茶畑」があります。遠州綿紬の特徴は縞柄模様で、秋になると茶畑に植えられたチャノキとドウダンツツジによって、縞柄模様が浮かび上がります。土壌調査の様子この茶畑は2018年に着工し、2019年に完成。完成当初はチャノキの育ちが悪く、チャノキを全面植え替えて土壌の環境を整えるなどさまざまな改良