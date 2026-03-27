猟銃所持許可取り消しを巡る訴訟の最高裁判決で勝訴し、笑顔を見せる北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん（左から2人目）ら＝27日午後、東京都千代田区北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が問題となり、道公安委員会に猟銃の所持許可を取り消された道猟友会支部長の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷（林道晴裁判長）は27日、「処分は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸