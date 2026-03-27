「すき家」や「はま寿司」などを展開するゼンショーホールディングス（HD）が、傘下のハンバーガーチェーン「ロッテリア」の国内全店を2026年3月をめどに閉店し、「ゼッテリア（ZETTERIA）」に順次転換します。【衝撃】「えっ…知らなかった！」これが「ゼッテリア」の“名前の由来”です！そんな中、ゼッテリアの公式Xアカウントが明かした店名の由来がSNS上で話題となっています。同アカウントは、「”絶”品バーガー（