「スカイブルー隊」の専用車両ビー・エム・ダブリューは、同社のBMW Motorrad「F900XR」が大阪府警察のパトロール・バイクとして納入されたと発表しました。輸入二輪車ブランドのモデルが大阪府警察のパトロール・バイクとして採用されるのは、今回が初のケースです。【画像】超カッコイイ！ これが大阪府警の“青バイ”「BMW製高性能バイク」です！ 画像で見る（30枚以上）この車両は、1997年からひったくりや車上ねらいと