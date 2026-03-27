サーティワンが、任天堂の人気ゲーム『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボキャンペーンを4月1日から5月7日までの期間限定で開催する。40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズの一環として、作品の世界観を表現した新商品や限定アイテムが展開される。【写真】「宇宙テーマ」がテーマ！スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー目玉となるのは、新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」。ダークブ