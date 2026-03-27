サーティワン×マリオがコラボ “宇宙テーマ”の新作フレーバーが期間限定で登場
サーティワンが、任天堂の人気ゲーム『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボキャンペーンを4月1日から5月7日までの期間限定で開催する。40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズの一環として、作品の世界観を表現した新商品や限定アイテムが展開される。
【写真】「宇宙テーマ」がテーマ！スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー
目玉となるのは、新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」。ダークブルーのコットンキャンディ風味、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの洋梨風味ソルベの3色で銀河を表現し、パワースター型の菓子を加えた。甘さ、塩味、酸味が重なるユニークな味わいが特徴で、価格はレギュラーサイズ420円。
さらに、キャラクターをあしらったダブルカップやサンデーも登場。マリオやヨッシー、ロゼッタらが描かれた限定デザインのカップに加え、ロゼッタの王冠ピックやチコのスプーンチャームが付属するスペシャル仕様も用意される。サンデーはキャラクターピックがランダムで付くなど、遊び心あふれる内容となっている。
そのほか、アイスを8個選べる「スイーツギャラクシーセット」（スモール2990円／レギュラー3550円）には、「ロゼッタの絵本」をモチーフにしたエコバッグが付属。限定アイテムとしてコレクション性も高い。
期間中は、対象商品購入者に数量限定のステッカーを配布するほか、スマートフォンアプリ「Nintendo Store」のGPSチェックインでもオリジナルステッカーが入手できる施策も実施される。
【写真】「宇宙テーマ」がテーマ！スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー
目玉となるのは、新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」。ダークブルーのコットンキャンディ風味、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの洋梨風味ソルベの3色で銀河を表現し、パワースター型の菓子を加えた。甘さ、塩味、酸味が重なるユニークな味わいが特徴で、価格はレギュラーサイズ420円。
そのほか、アイスを8個選べる「スイーツギャラクシーセット」（スモール2990円／レギュラー3550円）には、「ロゼッタの絵本」をモチーフにしたエコバッグが付属。限定アイテムとしてコレクション性も高い。
期間中は、対象商品購入者に数量限定のステッカーを配布するほか、スマートフォンアプリ「Nintendo Store」のGPSチェックインでもオリジナルステッカーが入手できる施策も実施される。