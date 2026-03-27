タレントの王林が26日にInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露すると、ファンから「爆美女！」「キレイでかっこいい」といった反響が寄せられた。【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」開放的な姿で夏を満喫（6枚）王林が投稿したのはステージ衣装のノースリーブのミニワンピースでポーズを決めるソロショット。写真には美脚をあらわにした彼女の姿が収められている。抜群スタイルを披露した投稿にファンからは「王林