スタイル良すぎ！ 王林、キュートなミニスカワンピ姿に反響
タレントの王林が26日にInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露すると、ファンから「爆美女！」「キレイでかっこいい」といった反響が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
王林が投稿したのはステージ衣装のノースリーブのミニワンピースでポーズを決めるソロショット。写真には美脚をあらわにした彼女の姿が収められている。
抜群スタイルを披露した投稿にファンからは「王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね」「爆美女！」「めんこくてキレイでかっこいい」などの声が集まっている。
■王林（おうりん）
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
王林が投稿したのはステージ衣装のノースリーブのミニワンピースでポーズを決めるソロショット。写真には美脚をあらわにした彼女の姿が収められている。
抜群スタイルを披露した投稿にファンからは「王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね」「爆美女！」「めんこくてキレイでかっこいい」などの声が集まっている。
1998年4月8日生まれ。青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」Instagram（@ourin_ringoooo）