サンリオは27日、公式サイトを通じて「ハローキティバインダー」の一部商品を自主回収すると発表した。スナップボタンに不具合があり、指や肌を傷つける恐れがあるという。【写真】回収対象商品商品名『ハローキティ バインダー』対象となるのは、2025年8月20日に発売された同商品で、特に2026年2月28日以降に購入されたもの。スナップボタンの一部に鋭利な箇所が確認され、安全性に問題があるとして出荷停止と回収に踏み切