サンリオ、「ハローキティバインダー」自主回収を発表 不具合でけがの恐れ「再発防止に向けて品質管理の徹底を図る」
サンリオは27日、公式サイトを通じて「ハローキティバインダー」の一部商品を自主回収すると発表した。スナップボタンに不具合があり、指や肌を傷つける恐れがあるという。
【写真】回収対象商品 商品名『ハローキティ バインダー』
対象となるのは、2025年8月20日に発売された同商品で、特に2026年2月28日以降に購入されたもの。スナップボタンの一部に鋭利な箇所が確認され、安全性に問題があるとして出荷停止と回収に踏み切った。
不具合は2026年3月13日に、使用した客から「手を切った」との申し出があったことで発覚。その後、回収した現物の確認や在庫検品を行った結果、不良品が混在していることが判明した。原因については、仕入れたスナップボタンの形状不備に加え、製造時の打ち込み加工にも問題があった可能性があるとしている。
対象商品の出荷数は1万4045個で、全国のサンリオショップや百貨店、オンラインショップなど約400店舗で販売されていた。
同社は、該当商品を持っている場合は使用を中止し、着払いで返送するよう呼びかけており、後日良品との交換対応を行うとしている。交換品は4月中旬頃から順次発送予定。詳細は公式サイトに掲載している。
同社は「回収にあたり、お客様、お取引先様および関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「再発防止に向けて品質管理の徹底を図る所存でございます」と伝えている。
【写真】回収対象商品 商品名『ハローキティ バインダー』
対象となるのは、2025年8月20日に発売された同商品で、特に2026年2月28日以降に購入されたもの。スナップボタンの一部に鋭利な箇所が確認され、安全性に問題があるとして出荷停止と回収に踏み切った。
対象商品の出荷数は1万4045個で、全国のサンリオショップや百貨店、オンラインショップなど約400店舗で販売されていた。
同社は、該当商品を持っている場合は使用を中止し、着払いで返送するよう呼びかけており、後日良品との交換対応を行うとしている。交換品は4月中旬頃から順次発送予定。詳細は公式サイトに掲載している。
同社は「回収にあたり、お客様、お取引先様および関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し「再発防止に向けて品質管理の徹底を図る所存でございます」と伝えている。