「癒やされるし考えさせられる」「男子3人の距離感に泣いた」「お腹減るから深夜に見るのは危険…」SNSで共感と食欲を刺激し、大きな話題を呼んだドラマ「晩餐ブルース」が、スペシャルになって帰ってくる！仕事に忙殺され休職したテレビ局ディレクター・田窪優太(井之脇海)、夢を諦めニート生活を送っていた料理人・佐藤耕助(金子大地)、そして離婚したてのコンビニ店長・蒔田葵（草川拓弥）。かつての旧友である3人が再会し、た