東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムにて、2026年3月24日、「TGRハースF1チーム」と東宝の「ゴジラ」によるコラボレーションを記念したメディアイベントが開催された。本イベントは、日本グランプリ（3月27日〜29日、鈴鹿サーキット開催）で実際に走行する特別リバリーのマシンを世界初披露する場として実施されたもの。会場には多くの報道陣とファンが詰めかけ、発表の瞬間を待ちわびる熱気に包まれた。登壇したのは、TGRハースF