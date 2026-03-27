ドバイレーシングクラブは26日、ドバイワールドCデー（28日、メイダン）でライアン・ムーア（42）の騎乗が確定していた6鞍の騎手変更を発表した。2R・ゴドルフィンマイルのザカムデンコルトはビーズリー、3R・ドバイゴールドCのサンズアンドラバーズはJ・ドイル、5R・アルクオーツスプリントのカバーアップはドッブス、6R・ドバイゴールデンシャヒーンのムファサはビュイック、7R・ドバイターフのクドワーはC・デムーロ、8R・