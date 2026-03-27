鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、そんな「新・鉄道ひとり旅」も270回目を迎えます。「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での#270の初回放送は、2026年3月28日(土)夜10時から。今回の舞台は多摩都市モノレール線。東