ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は26日に予選3日目が行われた。峰竜太（40＝佐賀）が12Rでインから逃げ切り、日またぎ連勝。得点率トップに浮上した。「前検の悲壮感から（優勝も）見えてきた。ここまでこれるとは思っていなかったけど、こういう流れをつかまないといけないなと思って走っている。足は言うことない。優勝するには十分。ペラもドンピシャにハマっている」と連日の整備とペラ調整が実っ