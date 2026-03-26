ユナイテッド航空が２５日（日本時間）、国際線（長距離）のエコノミークラスで、３席１列をベッドのように使える「ＵｎｉｔｅｄＲｅｌａｘＲｏｗ（ユナイテッド・リラックス・ロウ）」を２０２７年から導入すると発表した。アームレストが完全に収納され、３席をソファーのようにし、マットレスパッドを敷いて、ゴロンと寝ることができる。公式Ｘでは「この一列全体がぜーんぶあなたたちのものです。ウェルカム・トゥ・