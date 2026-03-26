ユナイテッド航空が２５日（日本時間）、国際線（長距離）のエコノミークラスで、３席１列をベッドのように使える「Ｕｎｉｔｅｄ Ｒｅｌａｘ Ｒｏｗ（ユナイテッド・リラックス・ロウ）」を２０２７年から導入すると発表した。

アームレストが完全に収納され、３席をソファーのようにし、マットレスパッドを敷いて、ゴロンと寝ることができる。

公式Ｘでは「この一列全体がぜーんぶあなたたちのものです。ウェルカム・トゥ・ユナイテッド・リラックス・ロウ。調整可能なレッグレスト付きの３席連続したユナイテッド・エコノミー席で、それぞれを上げ下げして居心地の良いフラットなスペースを作り、ゆったりと（体を）伸ばせます… さらにマットレスパッド、ブランケット、２つの枕もご用意。子供連れでお越しなら、ぬいぐるみも！」と予告動画が公開された。

公式Ｘの今回の投稿には「乗るのが待ちきれない♥」「これは素晴らしい。みんなマネすると思う」など期待の声が殺到。「一列全部予約（おさえる）するのって難しいですよね？」「一列全部チケット買えるんですか？」「犬は連れていけますか？」などと質問が続々。公式Ｘはそれぞれに「詳細は２０２７年の発表までお待ちいただけますか」などと返信している。