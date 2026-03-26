大阪・関西万博の兵庫県ゾーンで展示されていた映像コンテンツ「HYOGOミライバス」が兵庫県立兵庫津ミュージアム（神戸市兵庫区）で3月27日（金）から一般公開される。万博閉幕後、展示物を県内各地で活用する取り組みの一環として同ミュージアムに移設した。万博で人気だった体験型映像を気軽に楽しめるスポットとして、今後話題を呼びそうだ。視聴は無料。兵庫県立兵庫津ミュージアム「HYOGOミライバス」は、大阪・関西万博の