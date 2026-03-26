「ミラコスタで結婚式するんだけど、ご祝儀3万円じゃ足りないよ」友人からそう言われると、戸惑ってしまうかもしれません。たしかに東京ディズニーシーのミラコスタでの挙式費用は一般的な結婚式場より高額ですが、だからといってご祝儀を増やす必要があるのでしょうか。 結論から言えば、式場のランクに合わせてご祝儀額を変える必要はありません。本記事では、ご祝儀の一般的な相場からミラコスタと一般式場の