『マクラーレン・トロフィー・アジア』を2027年から展開予定3月27〜29日に鈴鹿サーキットで開催されるF1日本グランプリを前に、マクラーレン・オートモーティブがGTレーシングに関する発表会を行った。【画像】マクラーレン、2027年日本でワンメイクレース開催へ！GTレーシング活動の発表会開催全39枚既にワンメイクレースシリーズの『マクラーレン・トロフィー・ヨーロッパ』と『マクラーレン・トロフィー・アメリカ』が開催さ