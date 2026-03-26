磐田市は、短時間の仕事を探せる「タイミー」と、事業を連携する協定を結びました。インフラの維持などに向けて「スキマバイト」を活用していく方針です。タイミーは単発や短時間の仕事を面接や履歴書なしで働く事ができる仕組みとなっていて、磐田市ではこれをインフラ維持に活用しようとタイミーと連携協定を締びました。磐田市は、これまで業者や職員が行っていた道路や河川の草刈りに関してタイミーで