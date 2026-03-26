赤ちゃん本舗は3月25日、抱っこひもを型崩れさせずに収納できるオリジナル商品「キレイをキープ! 抱っこひもハンガー」を全国のアカチャンホンポとオンラインショップで順次販売していると発表した。「キレイをキープ! 抱っこひもハンガー」本商品は、同社の担当バイヤーが玄関に無造作に置かれたランドセルを見たことをきっかけに開発されたという。社内の調査機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」によるインタビューでも、抱っこ