“軽よりちいさい”ボディに画期的機能を搭載！2026年2月13日から15日まで開催された「大阪オートメッセ2026」では、多種多様なカスタムカーや最新技術が披露され、訪れた多くの来場者の関心を引きつけていました。数ある展示の中でも、少し異色の存在として目を引いていたのが大阪府のブースです。一見すると行政の出展と聞いて驚く人もいるかもしれませんが、そこに展示されていたのは特別なカスタムカーではなく、トヨタの