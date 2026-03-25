バイクという乗り物は“速さ”だけが全てじゃない。エンジンが奏でる鼓動感やゆったりと走れるクルージング性能に好みのファッションやライフスタイルとの親和性。またオリジナリティ創出のためにはカスタムしやすさも重要になる。そんな速さよりも“フィーリング”や“味わい”を求めるならロイヤルエンフィールドほど適したバイクも少ない。 特に今回紹介するクラシック650は、そんな“フィーリング”