大分県日田市友田のJR光岡駅に、日田林工高建築土木科を今春卒業した中野綾香さん（18）がデザインした駅標が登場した。近くの吹上神社の石灯籠や川面に浮かぶ桜の花びら、アユを配置。中野さんは「多くの人に日田らしさを感じてほしい」と思いを込めた。中野さんは昨年7月、日田をテーマにした缶バッジのデザインコンテスト「日田駅プレゼンツ2025缶バッチ甲子園」（日田駅主催）に応募し、日田林工高を優勝に導いた。駅標デ