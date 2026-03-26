佐賀県は25日、直近1週間（16〜22日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は166人（前週比77人減）だったと発表した。1機関当たりの感染者数は6・9人で、県は昨年12月に発出していた流行発生警報を解除した。新型コロナウイルスは3人（同2人減）だった。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は2人（同2人減）だった。（松本紗菜子）