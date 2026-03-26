特別な日の外食は、期待値が高い分だけ「ハズレ」を引いた時のダメージもデカい。投稿を寄せた40代女性（沖縄県／サービス・販売・外食／年収400万円）は、友人の誕生日がクリスマスイブだったため、お祝いを兼ねてレストランを予約した。当然ながら、「イベントの日はどこのレストランも大混雑。店内も人手が回っていないみたい」というカオスな状況だった。洗い場が回っておらず「ゆすいだだけだったのかも」忙しいのは分かるが