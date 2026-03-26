「口紅がべっとり」予約したレストランで戦慄　不衛生すぎるワイングラスを見て40代女性が悟ったこと

特別な日の外食は、期待値が高い分だけ「ハズレ」を引いた時のダメージもデカい。投稿を寄せた40代女性（沖縄県／サービス・販売・外食／年収400万円）は、友人の誕生日がクリスマスイブだったため、お祝いを兼ねてレストランを予約した。

当然ながら、「イベントの日はどこのレストランも大混雑。店内も人手が回っていないみたい」というカオスな状況だった。

洗い場が回っておらず「ゆすいだだけだったのかも」

忙しいのは分かるが、飲食店として最低限のラインは守ってほしいものだ。女性が頼んだワインが運ばれてきた時、事件は起きた。

「出してもらったワイングラスで飲もうとしたら、口紅がべっっっっとり着いた状態のワイングラスで参りました」

これでは気分もダダ下がりである。状況を察するに、「洗い場も回っていないのできっとゆすいだだけだったのかも」という女性の推測は大分当たっているだろう。

食洗機に突っ込む暇すらなく、水で流して布巾で拭く、もしくは拭くことすらしていない、といったオペレーションだったのかもしれない。

サービスの質が下がる混雑日は避けたほうが無難？

女性は「それ以降は混雑日にレストランに行くのは止めました。提供してもらえるレベルが下がる日にあえてレストランに行かなくてもいいかな」と、外食のタイミングについて考えを改めたようだ。

高いイベント料金を払って「ゆすいだだけのグラス」を出されるくらいなら、家でゆっくり祝ったほうがマシだろう。

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